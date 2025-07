Juízo das Garantias começa a funcionar no RN com núcleos em Natal e Mossoró

O Juiz das Garantias começou a funcionar oficialmente no Rio Grande do Norte nesta segunda-feira 30, com dois núcleos regionais: um em Natal, no anexo do bairro da Ribeira, e outro em Mossoró, no Fórum Dr. Silveira Martins, no bairro Presidente Costa e Silva.

A atuação cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou prazo de 12 meses para a implantação do modelo em todo o país.

Gustavo Marinho informou ainda que o TJRN oferece uma estrutura com equipe multidisciplinar, apoio a familiares dos presos e atendimento durante as audiências.

A Resolução nº 37 define as áreas de abrangência dos núcleos. O 1º Núcleo Regional cobre as comarcas de Acari, Angicos, Caicó, Canguaretama, Ceará-Mirim, Cruzeta, Currais Novos, Extremoz, Florânia, Goianinha, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, João Câmara, Jucurutu, Lajes, Macaíba, Macau, Monte Alegre, Natal, Nísia Floresta, Nova Cruz, Parelhas, Parnamirim, Santa Cruz, Santana do Matos, Santo Antônio, São Gonçalo do Amarante, São Bento do Norte, São José do Campestre, São José de Mipibu, São Paulo do Potengi, São Tomé, Tangará e Touros.

O 2º Núcleo Regional abrange as comarcas de Alexandria, Almino Afonso, Apodi, Areia Branca, Açu, Baraúna, Campo Grande, Caraúbas, Ipanguaçu, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Martins, Mossoró, Patu, Pau dos Ferros, Pendências, Portalegre, São Miguel, Umarizal e Upanema. Há previsão de novos polos nas sedes das comarcas, conforme ato conjunto da Presidência do TJRN e da Corregedoria Geral de Justiça.