Juizados Especiais de Mossoró publicam edital de seleção para 4 estagiários de pós-graduação

Os quatro Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública da comarca de Mossoró publicaram edital para seleção de estagiários de pós-graduação remunerado. São oferecidas quatro vagas para estudantes da área de Direito, havendo classificação até o 40º lugar para cadastro de reserva. O edital assegura uma das vagas para estudantes negros, conforme a Portaria nº 677/2020-TJ.

Veja AQUI o edital completo.

As inscrições podem ser realizadas de 30 de novembro a 10 de dezembro, por meio do envio dos documentos exigidos no edital para o e-mail [email protected], com o assunto “Seleção de Estagiário de Pós-Graduação”. O candidato deve receber uma confirmação até 72h após o último dia do período de inscrições.

Seleção

A seleção dos candidatos inscritos será realizada mediante prova discursa, de caráter eliminatório e classificatório e análise curricular, de caráter classificatório. A prova discursiva consistirá na elaboração de uma sentença cível, sendo permitida livre consulta à legislação não anotada ou comentada.

Com duração de quatro horas e meia, a prova será realizada no dia 18 de janeiro, às 8h30, no auditório do Tribunal do Júri do Fórum Des. Silveira Martins, localizado na Alameda das Carnaubeiras, 355 – Pres. Costa e Silva. O candidato deve comparecer ao local indicado com antecedência mínima de 30 minutos do início da prova.

Condições

A jornada de estágio é de seis horas diárias e 30 semanais. A jornada diária será cumprida no período de expediente do TJRN, sujeita à modificação caso o aprovado resida ou estude em outra comarca, desde que mantidas as seis horas diárias obrigatórias.

O pós-graduando receberá mensalmente bolsa-auxílio, atualmente no valor de R$ 1.874,00 e auxílio-transporte de R$ 127,60. A duração do estágio é de um ano, prorrogável pelo mesmo período.

FONTE: Ascom TJRN