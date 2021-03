JUIZ PERNAMBUCANO É ESCOLHIDO DESEMBARGADOR DO TRF5

O juiz federal Roberto Wanderley Nogueira, titular da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (SJPE), será o novo desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5. Aprovado por unanimidade pelo Pleno da Corte, ele ocupará a vaga do desembargador federal Lázaro Guimarães, que se aposentou em fevereiro deste ano. A confirmação do nome do magistrado, indicado à vaga pelo critério de antiguidade, ocorreu durante sessão virtual do Colegiado, realizada na última quarta-feira (17).

A posse do magistrado deverá ocorrer após a publicação do decreto presidencial. A partir do dia 30 de março, no entanto, ele já atuará na Corte, como desembargador convocado, integrando a Primeira Turma de julgamento do TRF5.

Presente à reunião do Pleno, o futuro desembargador comentou estar surpreso com a antecipação da confirmação de seu nome e se disse honrado em substituir a vaga deixada por Guimarães. Ressaltou, ainda, que espera contribuir com os colegas do Colegiado e trazer a experiência de quase 40 anos de magistratura.

Natural de Recife/PE, Roberto Wanderley Nogueira formou-se em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 1980. É doutor em Direito Público, também pela UFPE, com pós-doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atualmente é professor-adjunto da Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e da Universidade Católica de Pernambuco. Foi juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), entre 1982 e 1988, nas Comarcas de Verdejante, Brejo da Madre de Deus e São Lourenço da Mata. Ainda em 1988, foi empossado como juiz federal da 8ª Vara Federal de Petrolina, tendo sido, naquele mesmo ano, designado para o cargo de titular da 1ª Vara Federal do Recife.

O magistrado é casado com Renata Cavalcanti Wanderley Nogueira, tem cinco filhos e um neto.