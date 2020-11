Juiz lança livro infantil sobre adoção a partir da ótica de uma criança

Tratar do tema da adoção é tarefa sempre delicada, exige sensibilidade, olhar profundo e humano a respeito de um ato sublime. Imagine então quando a perspectiva é a de uma criança. E todo este sentimento se faz presente em “Castelo de Sonhos – A adoção pelo olhar de Aninha”, livro infantil do juiz de Direito, da 1ª Vara de Currais Novos, Marcus Vinícius Pereira Júnior, com lançamento presencial e virtual, nesta terça-feira (10), às 16h, na sede da Casa da Irmã Ananília, Rua Dix-sept Rosado, 242, em Currais Novos. A edição é da Caravela Cultural.

A obra literária do magistrado contempla vários aspectos. O enredo fortalece a compreensão de que a adoção é um assunto que pode ser explicado de uma maneira mais didática e próxima da população, sem a linguagem própria do meio jurídico, suas leis, nomenclaturas, interpretações. Outro aspecto é o de caráter social. O lançamento terá 100% da renda destinada à construção da Casa da Irmã Ananília. Os exemplares vendidos irão contribuir para este espaço para acolher crianças em situação de vulnerabilidade no Rio Grande do Norte.

A construção da instituição está sendo financiada, em grande parte do projeto, com recursos de penas pecuniárias provenientes da comarca de Acari, em ação coordenada pelo juiz Bruno Montenegro e o promotor de Justiça Sílvio Brito.

Repleto de ilustrações, de Assis Costa, sobre o cotidiano da personagem, o livro é para todos os públicos e faixas etárias. “Aninha foi adotada e narra sua história, desde os primeiros anos de vida, o sofrimento por aguardar ser acolhida por uma família, o período em que viveu na instituição de acolhimento e como foi adotada”, adianta o autor. “Em breve, faremos lançamento em Natal”, antecipa Marcus Vinícius.

Perfis

Marcus Vinícius Pereira Junior: É natalense, juiz de Direito, professor e escritor. Mestre em Direito e doutor pela UFRN. Tem quatro livros voltados para a área jurídica e faz agora sua primeira incursão pelo universo literário infantil. Com “Castelo de Sonhos” pretende ampliar a visão das pessoas sobre a adoção, de forma didática.

Francisco Assis Costa: Artista plástico, o currais-novense iniciou seus trabalhos de ilustração, nos anos 1990s, começando pelo desenho. Sua obra é multifacetada, abrangendo a pintura em tela, a escultura, a poesia, a música e os quadrinhos. A paisagem seridoense, suas cores e sua gente, está sempre presente em seus trabalhos.

SERVIÇO

Lançamento do Livro “Castelo de Sonhos – A adoção pelo olhar de Aninha”.

Autor: juiz Marcus Vinícius Pereira Júnior.

Ilustrações: Assis Costa

Horário: 16h

Data: 10 de novembro, amanhã.

Local: sede da Casa da Irmã Ananília, Rua Dix-sept Rosado, 242, em Currais Novos.

Como acompanhar virtualmente: Pelo Facebook (IRANANILIA.GOMES); Instagram (CASA_IRMA_ANANILIA e MARCUSNORDESTE) e YouTube (CASA IRMAANANILIA).

Editora: Caravela Cultural

FONTE: Ascom do TJRN.