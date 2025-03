Joyce Moura: 40 anos de Redemocratização e o olhar para o passado, o presente e o futuro

Há exatos 40 anos, o Brasil deu um passo definitivo rumo à democracia, encerrando um longo período de ditadura militar (1964-1985) e abrindo caminho para a reconstrução das instituições democráticas. Esse processo, marcado por lutas, mobilizações populares e um forte desejo de liberdade, consolidou direitos fundamentais e deu voz a milhões de brasileiros que, por mais de duas décadas, viveram sob censura, repressão e falta de participação política.

O Passado: O Brasil Antes da Redemocratização

Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob um regime autoritário que restringiu direitos civis e políticos. A censura à imprensa, a perseguição a opositores, a tortura e o fechamento do Congresso Nacional em momentos críticos marcaram esse período. As eleições foram controladas, partidos políticos dissolvidos e a sociedade viveu sob o medo da repressão.

Mas, ao longo das décadas de 1970 e 1980, a resistência cresceu. O movimento pelas Diretas Já, a luta sindical, as vozes da imprensa alternativa e os gritos das ruas foram fundamentais para pressionar o regime e abrir caminho para a redemocratização. Em 1985, com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney, o Brasil iniciava um novo capítulo de sua história.

As Conquistas da Redemocratização

A transição democrática trouxe avanços significativos para o Brasil. A Constituição de 1988 foi um marco fundamental, garantindo direitos como liberdade de expressão, voto direto, direito à organização sindical, proteção social e o fortalecimento das instituições democráticas. Desde então, tivemos eleições livres e diretas, a alternância no poder se tornou uma realidade e a sociedade civil ganhou força.

Além disso, políticas públicas de inclusão social, como a ampliação do acesso à educação e saúde, programas de transferência de renda e o fortalecimento dos direitos das mulheres e das minorias, foram frutos desse processo democrático.

Os Desafios que Ainda Temos

Apesar das conquistas, a democracia brasileira ainda enfrenta desafios. O aumento da polarização política, as ameaças a instituições democráticas, a desinformação e o enfraquecimento da confiança na política são sinais de alerta. A desigualdade social e econômica persiste, e ainda há muito a avançar na garantia de direitos para todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis.

A redemocratização nos ensinou que a democracia não é um estado permanente, mas uma construção contínua. É preciso fortalecer a educação política, garantir a transparência das instituições e promover o diálogo democrático para evitar retrocessos.

O Futuro: Construindo uma Democracia Plena

Quarenta anos depois, o Brasil segue no caminho da democracia, mas com o compromisso de aprimorá-la. Isso exige uma sociedade ativa, que participe do debate público, cobre seus representantes e defenda valores como liberdade, justiça e igualdade. A redemocratização foi uma conquista do povo brasileiro, e sua preservação depende do compromisso coletivo com um país mais justo e democrático para as próximas gerações.

Neste marco histórico, que a memória do passado nos sirva de aprendizado, que as conquistas nos inspirem e que os desafios nos impulsionem a continuar lutando por um Brasil verdadeiramente democrático.

Joyce Moura – jornalista

@joycemourarealize