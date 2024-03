Jovens tentam fugir do Case Mossoró e são flagrados por agentes

Uma tentativa de fuga do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) no Bairro Dom Jaime, em Mossoró, no Oeste potiguar, foi frustrada por agentes socioeducativos na noite dessa quinta-feira, 21. Os jovens utilizaram uma peça de ventilador para tentar escapar pela parede de um dos alojamentos.

Durante uma inspeção de rotina, os agentes ouviram conversas dos internos planejando cavar um buraco na parede do alojamento com o objetivo de fugir para a área externa. Após reforçarem as inspeções, os agentes descobriram o buraco. Dois internos, de 18 e 19 anos, foram encaminhados à Delegacia de Plantão, autuados e transferidos para a cadeia pública. Posteriormente, deverão retornar ao Case para disposição da justiça.

Em comunicado, a Fundase esclareceu que “os agentes socioeducativos do Centro de Atendimento Socioeducativo – Case Mossoró flagraram, na noite da quinta-feira (21), três socioeducandos fazendo escavação na parede de um alojamento com o motor de um ventilador para tentar fugir. Dois são maiores de 18 anos e foram conduzidos à Delegacia de Plantão sem resistência, autuados em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio e aguardam audiência de custódia na Cadeia Pública de Mossoró. O adolescente envolvido será ouvido pela Delegacia Especializada em Atendimento ao Adolescente na própria unidade.”

Com informações de TCM