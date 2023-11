Jovem tenta salvar amigo que se afogava em açude e os dois morrem no interior do RN

Dois jovens morreram afogados em um açude na zona rural de São Francisco do Oeste, na região do Alto Oeste potiguar, na tarde deste domingo (19).

Segundo a polícia, um dos jovens tentou ajudar o outro, que não sabia nadar e caiu de uma boia, mas ambos morreram.

O caso aconteceu em um açude no assentamento São Gonçalo. Segundo a polícia, os jovens estavam no local com outras pessoas e entraram no açude usando uma boia.

Porém, uma das vítimas, que não sabia nada, acabou se soltando da boia e começou a se afogar. O outro jovem tentou resgatar o amigo, mas também acabou se afogando.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, mas os corpos das vítimas foram encontrados e tirados da água por pescadores e moradores da região.

Os corpos teriam sido encontrados presos a uma cerca de arame farpado, no fundo do açude.

A Polícia Militar também foi acionada ao local e isolou a área até a chegada da equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), responsável pela perícia e recolhimento dos corpos para a unidade do instituto em Pau dos Ferros.