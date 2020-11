Jovem morre em acidente de moto no Santo Antônio

Luiz Henrique Da Silva Rego (26) morreu neste domingo (29), após perder o controle de sua motocicleta à altura do Posto 30 de Setembro, na avenida Rio Branco, no bairro Santo Antônio.

Segundo informações, Luiz saía das imediações da Estrada da Raiz em alta velocidade, não conseguiu fazer a curva que dá à avenida rio Branco e foi arrastado por 15 metros.

Com a queda, o capacete do jovem foi partido, tamanho o impacto. Luiz ainda foi conduzido ao Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) por uma equipe BRAVO do SAMU com Suporte Básico e apoio da ALFA com Suporte Avançado, mas não resistiu.