Jovem é presa no RN suspeita de tentar matar filho de três meses para chamar atenção do ex-companheiro

Uma estudante de 22 anos foi presa na noite desta segunda-feira 1º em Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal, suspeita de tentativa de homicídio qualificado contra o próprio filho, de três meses.

Segundo o Ciopar da Polícia Militar, a prisão ocorreu após denúncia do pai da criança, companheiro da jovem, que recebeu um vídeo em que a mãe aparecia forçando o filho com as mãos e teria ameaçado matá-lo e se suicidar.

O casal mantinha um relacionamento de três anos, marcado por episódios de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. O pai da criança já havia sido preso duas vezes em razão desses casos, enquanto a autora afirmou ter sido agredida pelo companheiro na sexta-feira anterior, antes de ele sair da residência.

Na manhã desta terça-feira, o bebê foi entregue a um familiar paterno, que deverá apresentá-lo ao Conselho Tutelar de Parnamirim. A jovem será encaminhada ainda hoje para audiência de custódia.

As investigações continuam, e medidas protetivas estão sendo aplicadas para garantir a segurança da criança e das pessoas envolvidas.