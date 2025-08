Jovem é morto a tiros dentro de apartamento em Mossoró

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado 2, dentro de um apartamento localizado no bairro Bela Vista, em Mossoró, no Oeste do Rio Grande do Norte.

Ele foi identificado como Luiz Guilherme Marques Rocha da Silva.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 4h, quando homens armados invadiram o condomínio após renderem o porteiro. Segundo a PM, os suspeitos foram diretamente ao apartamento onde a vítima estava e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

No local do crime, a perícia recolheu cápsulas de diferentes calibres: fuzil 5.56, escopeta calibre 12 e pistola 9mm. O corpo de Luiz Guilherme apresentava perfurações em várias regiões, conforme constatado pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).

Durante a fuga, os suspeitos abandonaram um carro com registro de roubo após colidirem em uma rotatória nas proximidades do condomínio Quinta do Lago. O veículo foi periciado e encaminhado à Polícia Civil.

Segundo a polícia, Luiz Guilherme havia sido vítima de um atentado na semana anterior. Ele recebeu alta hospitalar na sexta-feira 1º, um dia antes de ser assassinado.

A investigação ficará sob responsabilidade da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).