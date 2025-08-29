Jovem é morto a facadas dentro de casa no RN; primo é suspeito do crime

Um jovem de 19 anos foi morto a facadas dentro de casa na tarde desta sexta-feira (29) na cidade de São José do Seridó, distante cerca de 240 quilômetros de Natal. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é um primo dele, de 23 anos, que fugiu.

Lucas Kauan de Medeiros Lourenço foi morto no início da tarde, por volta das 13h, na Rua Alberani Alves Dantas, no bairro Liberdade.

Segundo a Polícia Militar da região, os primos tinham um histórico de desentendimentos, o que gerou, inclusive, a uma medida protetiva expedida pela Justiça. A medida, no entanto, foi retirada pela família após algum tempo.

A PM informou que, nesta tarde, o suspeito do crime estava na casa da vítima quando o ataque ocorreu.

Lucas não resistiu às facadas e morreu ainda no local. A PM informou que, até esta tarde de sexta-feira (29), permanecia em busca do suspeito e da arma utilizada no crime.

A Polícia Civil da cidade assumiu a investigação do caso.