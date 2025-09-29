Jovem de 24 anos morre em acidente de moto em Serra do Mel
Segundo a Polícia Civil, vítima perdeu o controle do veículo e caiu na pista na manhã deste domingo (28). Acidente foi registrado entre as vilas Paraná e Goiás.
G1 RN
Um jovem de 24 anos morreu após um acidente de motocicleta registrado na manhã deste domingo (28) em Serra do Mel, no interior do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu por volta das 5h, entre as vilas Paraná e Goiás.
De acordo com a Polícia Civil, Carlos Eduardo Laranjeira Dantas pilotava a moto quando perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e caiu na pista.
O impacto foi fatal, e ele morreu antes da chegada do socorro médico.
O corpo foi recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), que realizou os procedimentos no local.