Jovem de 21 anos é morto e sobrinha de 4 anos fica ferida após criminosos atirarem contra família no RN

Jovem de 21 anos é morto e sobrinha de 4 anos fica ferida após criminosos atirarem contra família no RN

Outros dois homens, irmãos da vítima fatal, foram atingidos pelos disparos, mas estão fora de perigo, segundo a PM. Crime aconteceu em Caraúbas.

Por g1 RN

13/02/2024 10h46 Atualizado há um dia

-Alan Carlos de Oliveira Leite, 21 anos, morreu vítima dos disparos — Foto: Divulgação

-Alan Carlos de Oliveira Leite, 21 anos, morreu vítima dos disparos — Foto: Divulgação

Um jovem de 21 anos de idade foi morto, e os irmãos e a sobrinha dele, de 4 anos, ficaram feridos após um ataque a tiros na tarde desta segunda-feira (12) no município de Caraúbas, na Região Oeste do Rio Grande do Norte. A vítima fatal foi Alan Carlos de Oliveira Leite.

Todos os feridos foram levados inicialmente para o Hospital Regional Aguinal Pereira da Silva, em Caraúbas. A criança, diante da gravidade dos ferimentos, foi encaminhada para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, e depois foi transferida novamente para uma UTI pediátrica de um hospital particular. O estado de saúde dela não foi informado.

Os outros dois baleados (os irmãos de Alan, de 27 e 34 anos) estão fora de perigo, segundo a PM.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que a família estava reunida em uma propriedade na comunidade Pátio da Baixa, na zona rural de Caraúbas, quando um carro parou na frente da porteira, dois homens armados desceram do veículo e atiraram várias vezes. O trecho fica às margens da RN-117.

A Polícia Militar informou que, inicialmente, não identificou o motivo que teria causado o ataque a tiros contra a família. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Caraúbas.