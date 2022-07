Jovem de 21 anos é morto e mãe é baleada durante assalto dentro de casa em Natal

Segundo informações da Polícia Militar repassadas ao g1 , o bandido teria matado outra pessoa no bairro Cidade da Esperança, na Zona Oeste de Natal, estava em fuga em um carro modelo Ford Ka e resolveu rouar a moto para trocar de veículo. As circunstâncias desse primeiro homicídio não foram esclarecidas pela PM.

“Depois que ele entrou, o cachorro começou a latir e ele esfaqueou o cachorro. Com o barulho, o meu filho foi ver o que estava acontecendo e tentou proteger a mãe. Ele deu três tiros no abdômem do meu filho e também baleou a mãe dele no braço”, contou Munay.