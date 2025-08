Jovem de 19 anos é assassinada a tiros em Umarizal

Uma mulher identificada como Mirla de Souza Oliveira, de 19 anos, foi assassinada a tiros na tarde desta sexta-feira, 1º de agosto de 2025, em um trecho da RN-117, entre no município de Umarizal na região do Alto Oeste potiguar. As informações são do Blog Fim da Linha.

De acordo com informações preliminares, a jovem retornava do West Acqua Park na garupa de uma motocicleta, acompanhada de um irmão, quando foi surpreendida por dois homens armados, que também estavam em uma moto.

Os suspeitos teriam interceptado o veículo, mandado o garupa descer e, em seguida, efetuado diversos disparos contra a jovem, que morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e realiza o isolamento da área para preservar a cena do crime até a chegada da equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) de Pau dos Ferros, responsável pelos procedimentos periciais e remoção do corpo.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Umarizal, que ainda não confirmou se o assassinato será tratado como feminicídio ou homicídio.