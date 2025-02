Jovem de 18 anos chega a hospital com suspeita de apendicite, descobre gravidez e dá à luz em Mossoró

Uma jovem de 18 anos deu entrada no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, na Região Oeste do Rio Grande do Norte, com suspeita de apendicite, mas descobriu que estava grávida e prestes a dar à luz. Ela foi atendida com urgência e o bebê nasceu saudável nesta segunda-feira (24).

“Quando a gente retirou o lençol da região pélvica, a gente já observou o bebê ‘coroando’ (quando a cabeça do bebê fica visível no parto normal). Aí a correira foi grande”, contou a estudante de medicina Marcella Junqueira, que participou do parto.

A jovem havia sido regulada para o hospital de Mossoró de uma unidade de saúde de Felipe Guerra, cidade distante cerca de 70 km onde a jovem mora. A paciente estava com fortes dores abdominais.

“Ao examiná-la, a gente viu que tinha contrações uterinas. Quando percebemos, indagamos ela sobre a gravidez, e ela relatou que não sabia que estava grávida”, contou a médica Mayara Souza.

“A paciente chegou com queixa de dor abdominal intensa, progressiva. Ao realizar o exame físico, já percebi o abdômen gravídico, perguntei, indaguei à paciente se ela tinha certeza que não estava grávida, e ela negou”, disse a estudante Marcella Junqueira.

O Hospital Regional Tarcísio Maia é um hospital público estadual de urgência e emergência, com diversas especialidades, mas não atua como maternidade. Por isso, ao perceber que o bebê já estava próximo de nascer, a “correria”, como definiu a equipe médica, foi grande.

“Abraçamos a causa, realizamos um parto lindo, humanizado, apesar da gente não ter esse aparato, porque nós não somos um hospital maternoinfantil, e, sim, de urgência e emergência pra trauma”, contou a médica Mayara Souza.

“Em todos os nossos suportes fizemos uma assistência linda ao parto, tanto pro bebê como pra mãe”.

A médica Mayara Souza, inclusive, utilizou da experiência na carreira para atuar no parto. Antes de ser médica, ela foi enfermeira por 12 anos, tendo se especializado como enfemermeira obstetra.

‘Surpresa boa’

👶🏼 O bebê, um menino, nasceu saudável, às 16h45 de segunda-feira, pesando 3,320 kg e medindo 49 cm. Segundo a equipe médica, o recém-nascido veio ao mundo choroso e ativo.

“Nunca tinha participado e nunca tinha nem cogitado a possibilidade de acompanhar uma situação como essa. A gente vê muito nas notícias na televisão, mas acaba não acreditando. Só vendo pra crer mesmo”, disse a estudante Marcella Junqueira.