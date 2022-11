José Guimarães: PT oficializa apoio à reeleição de Lira nesta terça

O PT pode bate o martelo sobre o apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara dos Deputados nesta terça feira. “Começamos a dialogar com ele (Lira) sobre nossa participação na reeleição dele, tendo em vista os interesses do governo. Nesta semana podemos fechar essa construção e anunciar a posição oficial do PT”, disse Guimarães em entrevista à CNN na manhã deste domingo, 27.

— Reunimos três vezes na semana passada todas forças internas do nosso partido de bancada para debatermos o tema. Amanhã vai ter reunião da federação e, se tudo der certo, apoiaremos a candidatura do Lira à reeleição. — disse à coluna o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG).