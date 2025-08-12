José Agripino rebate acusações de ex-presidente do União Brasil sobre suposto esquema de propina no partido

POR 98FM

Ele considera que a demora na divulgação da denúncia mostra a fragilidade das acusações. Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Fonte: Agência Senado

O ex-senador e atual presidente do diretório do União Brasil no Rio Grande do Norte, José Agripino, afirmou que falta fundamentos para as acusações do ex-presidente da legenda, Luciano Bivar, realizadas em entrevista nesta terça-feira (12,) contra um suposto esquema que envolvia a entrega de diretórios estaduais e municipais em troca de propinas. Segundo a denúncia, o esquema era liderado pelo atual presidente do União, Antônio de Rueda.

Segundo o parlamentar, as negociações aconteciam em um apartamento alugado em São Paulo, utilizado para “receber encomendas”. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Procurado pela reportagem da 98 FM nesta terça-feira (12), ele reforçou a ruptura da relação entre Bivar e Rueda, ao afirmar ele foi “defenestrado (ou seja, descartado)” da presidência do partido. Apesar de pontuar que não tinha elementos “nem para defender e nem para acusar” Bivar, ele considera que a demora na divulgação mostra a fragilidade das acusações.

“O Luciano Bivar foi uma pessoa que foi defenestrada da presidência da União Brasil pelo comportamento dele. Só isso. Eu não tenho mais muito o que comentar sobre uma pessoa que já foi defenestrada da presidência do partido. São declarações que ele fez agora, extemporaneamente. Na minha opinião, eu não tenho elementos para defender nem para acusar, mas completamente fora de tempo. O tempo desse tipo de acusação já passou. Deveria ter sido feito na oportunidade devida. Não foi feito, clara, certamente, por falta de fundamento”, disse.

Em nota, Rueda rebateu as acusações, classificando-as como “delírios e calúnias”. Ele destacou que a trajetória de Bivar é marcada por derrotas eleitorais e processos judiciais, e afirmou que o deputado pernambucano chegou a ameaçar sua filha, hoje com 12 anos. Leia a nota completa abaixo:

“Com pesar, digo que a trajetória do sr. Luciano Bivar fala por si: foi rejeitado nas urnas, afastado pela Justiça, responde a processos e agora recorre a delírios e calúnias para tentar justificar sua irrelevância política. Lembro que, há pouco mais de um ano, ele chegou ao ponto de ameaçar de morte minha filha, que na época tinha apenas 12 anos. Esse episódio, por si só, revela quem ele realmente é —e o descredibiliza para a política e para qualquer brasileiro de bem.”

Distanciamento

O distanciamento entre os dois se consolidou em abril do ano passado, quando o grupo que controlava o DEM se uniu a Rueda para assumir o comando do União Brasil, afastando Bivar da presidência. Desde então, o deputado federal afirma estar à margem da legenda e pretende trocar de partido na próxima janela partidária.

“Enquanto for dirigido por alguém que só trata de negociatas, não posso participar”, declarou Bivar. Apesar de afirmar não possuir provas formais, ele diz ter presenciado pessoalmente negócios ilegais de Rueda, inclusive em um hotel em São Paulo.