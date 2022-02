ELDER HERONILDES

Há pessoas, cuja existência, dão significação, grandeza e importância ao próprio dia em que nascem. Coloco nessa afirmação, sem medo de cometer qualquer deslize de expressão, o professor e confrade Josafá Inácio da Costa, sensível, culto, inteligente e sábio, embora, por modéstia, não o afirme. Latinista admirável, ensinou a várias gerações, pondo em relevo a sua metodologia da ciências, extraindo sabedoria dos renomados cultores da filosofia, que com estilo simples e palavra fácil fazia penetrar na mente dos seus alunos, aqueles ensinamentos.

Mossoró, é uma cidade de sorte: recebeu de Upanema, que lhe tributa muito carinho, com grande honra e admirável apreço, esse grande homem, de inteligência e cérebro admiráveis, que se chama Josafá Inácio da Costa.

Por seu incomensurável valor, por sua grandeza de espirito, pelos seus vastos conhecimentos, como verdadeiro humanista, é detentor de muitos e variados títulos e honrarias, além de dignificar e engrandecer com a sua presença, diferentes instituições culturais, sendo titular de uma cadeira na Academia Mossoroense de Letras – AMOL e outra na Associação Cultural, Jurídica e Social de Mossoró – ACEJUS.

Reconhecendo que JOSAFÁ INÁCIO DA COSTA, honra, dignifica e engrandece a Academia Mossoroense de Letras – AMOL, com a sua presença, e no dia do seu aniversário, é que tornamos público a nossa palavra de apreço, admiração e de parabéns, em nome de todos que fazem a Academia Mossoroense de Letras – AMOL.

Elder Heronildes da Presidente da AMOL

04/02/2022