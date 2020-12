Jornalista Regy Carte será o Secretário de Comunicação da gestão Alysson Bezerra

O jornalista e atual diretor de comunicação da Câmara Municipal de Mossoró, Regy Carte será o novo secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Mossoró a partir do próximo ano.

A informação vinha sendo veiculada pela imprensa local e foi confirmada pelo jornal O Mossoroense na tarde desta terça-feira (22). Regy Carte tem experiência em assessorias de comunicação, inclusive em Brasília, exercendo a função no gabinete do ex-deputado federal Betinho Rosado. Trabalhou nas redações dos jornais Gazeta do Oeste, jornal De Fato e O Mossoroense.

Regy é filho de Regy Campelo, músico e ex-vereador em Mossoró, falecido em 2015, autor de grandes sucessos, como “Saudade de Rosa”, imortalizada por ele e também na voz de Bartô Galeno.