Jornalista Paulo Stein morre vítima de covid-19 no Rio

O jornalista esportivo Paulo Stein morreu hoje (27), aos 73 anos, no Rio de Janeiro, por complicações decorrentes da covid-19. A informação foi divulgada pela Associação dos Cronistas Esportivos do Rio (Acerj), em sua página na rede social Facebook.

Stein estava internado no Hospital Estadual Anchieta e deve ser cremado amanhã à tarde no cemitério do Caju, apenas na presença da família.

Paulo Stein era uma referência no jornalismo esportivo e foi narrador e comentarista de emissoras como a TV Manchete e o SporTV.