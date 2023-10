Jornalista Lúcia Rocha lança livro nesta quinta-feira

A jornalista Lúcia Rocha está lançando nesta quinta-feira, 12, o livro A Menina que Queria Ir À Guerra, a partir das 15 horas, no Açaí do Alto, na Praça de Conveniência, no centro de Mossoró.

Neste Dia da Criança, ela faz sua estreia na linha infantojuvenil, em um livro com um vocabulário acessível à crianças a partir dos dez anos de idade, onde trata de um assunto relevante para as famílias, que é a escolha profissional dos filhos.

A Menina que Queria Ir à Guerra traz este assunto porque a autora desde criança passou por diversos desafios até conseguir seu intento que sempre foi ser jornalista. A cidade não tinha nenhum profissional graduado em Jornalismo e o país vivia sob o Regime Militar, sem liberdade de imprensa. Sem o curso de Comunicação Social em Mossoró, a autora teve que cursar Ciências Sociais, na UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – antes de prestar Vestibular na UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – em Natal, concluindo o curso no final de 1990.

O livro está escrito na terceira pessoa e a autora explica que o jornalismo sempre esteve ao seu lado, através de dois vizinhos ainda na infância, os saudosos Canindé Alves e Lauro da Escóssia. Ela trocava os brinquedos e as brincadeiras para observá-los trabalhando à máquina de datilografia, em suas casas.

Lúcia Rocha explica como entrando na adolescência decidiu colocar em prática o que chama de preparação para ser a jornalista que ela imaginava ser um dia, investindo tempo na leitura de livros e jornais, bem como em curso de datilografia e, à medida que se preparava, surgiam personagens fundamentais que moldaram seu caráter e profissionalismo.

A autora relata como se deu seu ingresso na imprensa ainda durante o período em que estudava Comunicação Social, passando por jornais impressos como O Mossoroense e o semanário Dois Pontos, de Natal. No último ano de faculdade, deixou o jornalismo impresso por insistência do diretor de jornalismo da TV Cabugi, Osair Vasconcelos, tendo ao final do curso, surgiu a oportunidade de trabalhar no TJ Brasil, apresentado por Bóris Casoy, no SBT. Em pouco tempo trocou o jornalismo pela área de entretenimento, quando assumiu a direção de palco do Show Maravilha e ingressou no show business.

Há pouco mais de dez anos Lúcia Rocha fez uma transição de carreira, passando a escrever biografias sob encomenda, algo que vinha fazendo paralelamente à carreira de assessora de celebridades na capital paulista. Por uma necessidade familiar retornou à Mossoró em 2002, conciliando a produção de livros e atuando na TCM – TV Cabo Mossoró – momento em que criou e dirigiu o programa Mossoró de Todos os Tempos, apresentado por Milton Marques de Medeiros.

Em 2005, lançou seu primeiro livro autoral, Catadora de Sonhos – A História Secreta de Maria Eulina, obra que mereceu destaque no jornal francês, Le Monde.

A Menina que Queria Ir à Guerra tem prefácio de Nurya Ribeiro Dahan, filha do médico best seller Lair Ribeiro; ilustrações de Yáscara Samara e projeto gráfico de Augusto Paiva.

Valor: R$ 40. A renda do livro será revertida em exemplares a serem distribuídos na rede pública de ensino, inicialmente para a Escola Municipal Celina Guimarães, no bairro Barrocas, onde Lúcia Rocha palestra para alunos, pais e mestres.

Contatos com a autora pelo Instagram: @luciarochaoficiall

Também haverá as seguintes sessões de autógrafos no decorrer de outubro: dia 14, a partir das 9 h no Rust Café, em Mossoró; em Natal, dia 21, na Livraria Ciranda Cultural, no Midway Mall; dia 23, na Livraria Nobel, no Praia Shopping, e em Tibau, dia 28, no Rotary Club.