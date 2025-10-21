Jornalista denuncia agressão por auxiliares da gestão Allyson Bezerra

O jornalista Ronny Holanda, responsável pelo blog Política do RN, denunciou ter sido agredido por integrantes da administração municipal de Mossoró, vinculados ao prefeito Allyson Bezerra (União Brasil).

Segundo relatos, o episódio ocorreu quando Ronny tentou conversar com o secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Walmary Costa. Nesse momento, ele teria sido atacado pelas costas por um homem identificado como sub Nilton.

De acordo com o jornalista, após a agressão física, ele ainda foi algemado por guardas municipais sob ordens diretas do secretário Walmary, que teria afirmado que “nada aconteceria a ele por ser militar”. Até o momento da reportagem, Ronny teria informado que pretendia realizar exame de corpo de delito e adotar as medidas legais cabíveis.

O caso gerou forte repercussão entre profissionais de imprensa e nas redes sociais, pela gravidade da denúncia e pelo envolvimento de servidores públicos municipais em um episódio de violência contra um jornalista em pleno exercício de sua função.

O secretário de Comunicação, Wilson Júnior, e a diretora da Secom, Larissa Maciel, mas até o momento não houve resposta.

A agressão a um comunicador representa uma ofensa à liberdade de imprensa e ao direito constitucional de informação, pilares essenciais da democracia. Cabe ao prefeito Allyson Bezerra determinar o afastamento imediato dos envolvidos e instaurar uma sindicância rigorosa para apurar os fatos e garantir a responsabilização dos culpados.