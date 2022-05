Jornal francês analisa manobra política de Bolsonaro após terceira troca na presidência da Petrobras

Texto por: RFI

A demissão de José Mauro Coelho, 40 dias após sua nomeação, ocorreu poucos dias depois do presidente da Petrobras determinar um novo aumento de cerca de 9% no preço do diesel. Na sequência desse reajuste, Bolsonaro havia demitido o ministro de Minas e Energia, o almirante reformado Bento Albuquerque.

Segundo o Les Echos, todos o dirigentes demitidos da Petrobras “foram considerados incapazes de conter o aumento dos preços dos combustíveis em tempos de crise da Covid-19 e da guerra na Ucrânia”. Bolsonaro quer evitar reajustes até as eleições de outubro, mas “os sucessivos presidentes à frente da Petrobras têm respeitado a política de paridade de preços do barril no mercado internacional”. Ou seja: quando o petróleo sobe, a Petrobras aplica um reajuste na bomba, o que irrita o presidente brasileiro.

O intervencionismo de Jair Bolsonaro é severamente julgado por especialistas, observa o Les Echos. Essas demissões são estritamente políticas, diz um observador, destinadas a preservar a popularidade do presidente. Como ele não pode controlar a política de preços na estatal, usa a autoridade para demitir e nomear dirigentes, enviando simultaneamente uma mensagem de força aos simpatizantes de sua base mais radical, destaca Les Echos.

O diário francês afirma que Caio Paes de Andrade foi abordado para assumir a presidência da Petrobras. “Assim como o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, ele é próximo do ministro da Economia, o ultraliberal Paulo Guedes, que apoia a privatização da maior empresa do país.”