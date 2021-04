Jornada Potiguar de Leitura e Educação abre inscrições para sua 5ª edição

Lançamentos de livros, palestras e bate-papos farão parte da 5ª edição da Jornada Potiguar de Leitura e Educação. O evento é gratuito e acontecerá de forma virtual nos dias 8 e 15 de maio. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link https://www.even3.com.br/5jornadapotiguar/.

A Jornada valoriza a produção literária potiguar, trazendo para o público inscrito mais de 10 horas de interação com cerca de 20 autores, que irão lançar suas obras – todas produzidas no Rio Grande do Norte – durante os dois dias de evento. Já estão confirmados para a 5ª edição os escritores Antônio Francisco, Danilo Fonetenelle, Lia Cabral, Robson Renato, José de Castro e Manoel Cavalcante.

Parte do projeto Casa das Palavras, a Jornada Potiguar de Literatura e Educação é patrocinada pela Cosern, Instituto Neoenergia e Governo do Estado, através da Lei Câmara Cascudo e Fundação José Augusto.

O evento acontecerá das 08h30min às 12h30min através da internet, com apresentações, encontros e bate-papos virtuais. O objetivo da V Jornada é discutir a importância da literatura para o processo educativo dos alunos, fortalecer o trabalho diário em sala de aula e nas bibliotecas e promover o encontro e a troca de conhecimento entre professores e escritores do Rio Grande do Norte e de todo o Nordeste.

Tendo como público alvo professores, bibliotecários e estudantes de escolas públicas e privadas, as edições anteriores atraíram participantes também da Paraíba, São Paulo, Ceará e Minas Gerais. A previsão é que a quinta edição da jornada supere a marca de 1.500 participantes.

Sobre os Autores já confirmados

Antônio Francisco – Poeta e Cordelista da cidade de Mossoró. É membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, na cadeira de número 15, cujo patrono é o poeta cearense Patativa do Assaré. Em dezembro de 2018 recebeu a Comenda de Incentivo à Cultura Luís da Câmara Cascudo reconhecimento do Senado Federal a personalidades e instituições que tenham uma contribuição relevante ao registro da cultura e do folclore no Brasil.

Danilo Fonetenelle – Juiz federal, professor universitário, mestre e doutor em Direito. Autor de diversos livros jurídicos e do recente “o que a gente tem”, pela Editora M3.

Lia Cabral – Natural de Nisia Floresta- RN. Desde criança sempre gostou de ler e compor poesias. É professora graduada em Pedagogia e hoje leciona na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Lançará no evento a obra Bichos do Mangue, pela Timbú Editora.

Robson Renato – Poeta e Professor, natural de Pau dos Ferros. Possui três livros lançados e mais de 20 cordéis publicados. Graduado em Geografia, amante da natureza e defensor da cultura, procura colocar poesia em tudo o que faz e colecionar amizades por onde passa. Lançamento: João Lave as Mãos (Editora M3).

José de Castro –Autor mineiro-potiguar, pois nasceu em Resplendor/MG e está no Rio Grande do Norte há mais de quarenta anos. Na literatura infantil e infantojuvenil já publicou mais de dez livros. Pela Editora CJA publicou Poemas Brincantes, Apenas Palavras, O Palhaço e a Bailarina (em coautoria com Clécia Santos) e em 2019, Brincadeiras Poemantes ilustrado por Ivan Coutinho. É membro da União Brasileira de Escritores – UBE/RN; da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte – SPVA/RN; e da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas– SBPA, dentre outras entidades ligadas ao meio literário.

Manoel Cavalcante – Natural de Pau dos Ferros, possui 10 livros lançados e 21 cordéis publicados. Tem mais de 100 premiações em concursos literários no Brasil e até no exterior. É membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Literatura de Cordel, da Academia de Trovas do RN e do Clube de Trovas do Seridó.

Serviço

5ª Jornada Potiguar de Leitura e Educação

Local: Ambiente Virtual – inscrições através do link https://www.even3.com.br/5jornadapotiguar/

Data: 08 e 15 de maio