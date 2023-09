Jorge Jesus diz que poupou Neymar pensando na Champions da Ásia

Globo Esporte

Neymar estreou com o pé direito no Al-Hilal ao participar da goleada por 6 a 1 sobre o Al-Riyadh pela sexta rodada do Campeonato Saudita. O craque brasileiro saiu do banco aos 18 minutos do segundo tempo, deu uma assistência para Malcom e ainda participou de outros três gols.

Depois da partida, o técnico Jorge Jesus explicou a opção de começar o jogo com o camisa 10, contratação mais cara da história do futebol saudita, entre os reservas.