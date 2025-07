Joia contratada pelo Botafogo nasceu no Rio Grande do Norte e tem multa de R$ 500 milhões

O atacante Lucas Emanuel, de 16 anos, é a nova aposta do Botafogo. Ele assinou em junho o primeiro contrato profissional com o Glorioso após se destacar nas categorias de base do Athletico-PR. O valor da multa rescisória chama atenção: 80 milhões de euros. Ou seja: mais de R$ 512 milhões, na cotação desta quarta-feira.

A nova joia alvinegra é potiguar e deixou o Rio Grande do Norte ainda criança para buscar seu sonho no futebol.

– Deixei a minha cidade, Assú, com 11 anos, depois de ser captado pelo VF4, da Paraíba. Me transferi para o Grêmio, onde fiquei um ano e meio. Depois fui para o São Paulo, onde fiquei mais um ano e meio, e, na sequência, acertei com o Athletico – contou o jogador ao ge.

No Furacão, Lucas Emanuel, que tem 1,85m de altura, viveu um período de intenso aprendizado e evolução. Mesmo jovem, ele já demonstrava seu faro de gol e sua capacidade de atuar em categorias acima da sua idade.

– Posso dizer que evoluí bastante. Fui artilheiro da Alcans Cup, uma competição de base muito importante. Fiz um hat-trick na estreia do Paranaense Sub-17 deste ano. Cheguei a jogar pelo sub-20 mesmo com 15 anos. Aconteceram muitas coisas boas – relembrou.

Lucas vai integrar inicialmente a equipe sub-17 do Botafogo, focado no objetivo de se desenvolver ainda mais dentro do clube.

– Espero ser feliz, aproveitar todas as oportunidades que me forem dadas. Cheguei pra somar, aprender, evoluir ainda mais e ser útil para a minha equipe. Estou muito feliz com esse momento – afirmou.

O contrato com o Botafogo é válido até 2028. Apesar da pouca idade, o atacante potiguar tem ambições claras para sua carreira, inspirado também no ídolo alvinegro Igor Jesus, que acabou de deixar o Glorioso.

– É inevitável não pensar no futuro, mas busco viver um dia de cada vez. Quero fazer meu papel aqui na base, fazer o que mais amo, que é jogar futebol e fazer gols. Depois disso, claro, pensar no time profissional do Botafogo, conquistar títulos, criar um laço com a torcida. Quero retribuir o carinho e esforço que fizeram pra que eu pudesse estar aqui hoje e trilhar caminhos que jogadores que admiro trilharam, como o Igor Jesus que marcou seu nome na história do clube – finalizou Lucas Emanuel.