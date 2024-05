Jogo Solidário em prol do RS tem golaço de Ronaldinho e empate com dez gols

CNN Brasil

Na tarde deste domingo (26), o Maracanã foi palco de um importante evento beneficente. O Jogo Solidário, que contou com um time de peso, teve como objetivo a arrecadação de fundos para as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Em campo, uma chuva de gols e jogadas de efeitos e o empate entre os times União e Esperança por 5 a 5. Quem saiu na frente foi o União, com gol da cantora Ludmilla, após assistência de Ronaldinho Gaúcho. A vantagem não durou muito, já que o Esperança virou com gols dos ex-jogadores Nenê e D´Alessandro.

Ainda na primeira etapa, mais uma virada: o União marcou com Adriano, após bom passe de Petkovic, e Diego Ribas, todos com boas passagens pelo Flamengo. Logo depois, Ronaldinho Gaúcho ainda marcou o quarto do União, em um golaço.

A segunda etapa foi ainda mais disputada, com o time treinado por Dorival Júnior querendo o empate. O cantor MC Poze diminuiu o placar com um golaço, mas viu, poucos minutos depois, Ronaldinho anotar mais um: 5 a 3.

Mesmo assim, o time Esperança não desistiu e foi até o fim para empatar. Nenê e Amaral, esse com um lindo voleio aos 40 da segunda etapa, garantiram o empate no jogo beneficente que visou arrecadar fundos ao Rio Grande do Sul

Escalações