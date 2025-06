Jogadores se apresentam para estreia de Ancelotti na Seleção Brasileira

CNN Brasil

Carlo Ancelotti encontrou 14 jogadores convocados para a Seleção Brasileira na noite deste domingo (2), em São Paulo.

O elenco treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians, durante esta semana antes de viajar para Guayaquil, onde enfrentará o Equador na quinta-feira (5), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Já chegaram

Vinicius Jr. , Vanderson, Bento, Estêvão, Éderson, Richarlison, Alexsandro, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Hugo Souza, Alisson, Raphinha, Andreas Pereira, Antony e Gabriel Martinelli formam o primeiro grupo que encontrou, em um hotel, o novo treinador da verde e amarela.

Neste domingo e antes de encontrar os jogadores, Ancelotti assistiu ao empate sem gols entre Corinthians e Vitória.

Estão chegando os jogadores, os jogadores estão chegando

Danilo, Léo Ortiz, Wesley, Alex Sandro e Gerson, todos do Flamengo, tem previsão de chegada ao longo desta segunda-feira (2).

Marquinhos e Beraldo, ambos do PSG, e Carlos Augusto, da Inter de Milão, também são aguardados. Todos os atletas disputaram a final da Champions League, no sábado (31), na Alemanha.

Outro jogo

Após o confronto, a Seleção Brasileira retorna a São Paulo para dar sequência nos treinamentos e, no dia 10 de junho, enfrentar o Paraguai na Neo Química Arena, também pelas Eliminatórias.