Jogador de futebol de 20 anos é morto a tiros em São José de Mipibu

Jogador de futebol de 20 anos é morto a tiros em São José de Mipibu

Crime ocorreu no bairro Barro Novo. Vítima foi retirada de dentro de casa e executada a tiros.

Por Inter TV Cabugi

15/09/2025 12h40 Atualizado há 3 horas

Jovem de 20 anos é morto a tiros em São José de Mipibu — Foto: Reprodução

Jovem de 20 anos é morto a tiros em São José de Mipibu — Foto: Reprodução

Um jovem de 20 anos, identificado como Emerson Andriê de Melo França, foi morto a tiros na noite de sábado (14) em São José de Mipibu, na região metropolitana de Natal. O crime aconteceu no bairro Barro Novo.

Emerson era jogador de futebol na modalidade X1 e filho de um vereador da comunidade. Segundo a mãe, ele estava na casa dos avós no momento do ataque.

📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsAp

De acordo com a polícia militar, ele estava dentro de casa, quando seis homens invadiram o local, retiraram e executaram a vítima com vários tiros.

“Meu filho era tudo para mim, tudo. Desde pequeno, morava com meus pais para cuidar deles. Sempre dizia à minha mãe: ‘Nunca vou te dar desgosto’. Ele fazia aniversário ajudando a população carente, arrecadando brinquedos e alimentos”, contou a mãe.

Ela disse ainda que ele era próximo da família e da comunidade. “Todo mundo gostava do meu filho. Ele tirava a roupa do couro dele e dava aos meninos. Eu comprava tênis de X1 para ele jogar, ele dava. Eu criei meu filho sozinha, para nunca deixá-lo mexer em nada de ninguém. Ele era educado, falava com todo mundo”, afirmou.

Ela relatou também que o jovem teve uma pequena confusão recente durante uma partida, mas desconhece se isso teria relação com o homicídio.

“Enquanto eu não souber o que aconteceu com meu filho, não vou sossegar”, afirmou a mãe, pedindo celeridade nas investigações.

Equipes da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do 3º Batalhão estiveram no local e confirmaram a morte do jovem.

A área foi isolada e aguardou a chegada das equipes do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e da Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do homicídio.