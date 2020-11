João Maia fala para Record News sobre Projetos de Lei da Câmara e derrubada do veto presidencial

O deputado federal João Maia (PL-RN), membro da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa e da Comissão da Reforma Tributária da Câmara dos Deputados, foi o entrevistado do programa JR Entrevista, da Rede Record, nessa quarta-feira (04). Durante mais de 30 minutos de entrevista, o parlamentar respondeu perguntas sobre vários projetos de lei da Câmara. O programa tem alcance nacional, sendo exibido na íntegra na Record News e já disponível no canal do YouTube através do link https://www.youtube.com/watch?v=m8JcsHahLrM .

João Maia respondeu várias questões como, por exemplo: a derrubada nesta quarta-feira do veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia, como empresas de comunicação, de tecnologia da informação, transporte coletivo urbano rodoviário e metroviário, construção civil e têxtil, entre outros. “O Congresso agiu acertadamente quando derrubou o veto sobre o fim das desonerações sobre a folha de pagamento”, declarou. O deputado entende que o governo federal tem razão com sua preocupação fiscal mas, por outro lado a manutenção dos empregos é uma prioridade maior. “Assim como o auxílio emergencial, ao manter o emprego, o governo também arrecada em função do dinamismo que isso dá a economia, o custo fiscal não é como previamente estimado”, explica João Maia.

Questionado sobre a reforma tributária, João Maia disse que ela é fundamental e deve ser baseada na simplificação e redistribuição. “Além da simplificação da arrecadação de impostos, é preciso também redistribuir, ou seja, distribuir a arrecadação também para municípios e estados”, argumentou o deputado.

João Maia também falou sobre o trabalho do congresso durante a pandemia, prioridades da Câmara Federal, votação do projeto de prisão após condenação em segunda instância, além da importância do PL da CIDE digital, Fake News, implantação da tecnologia 5G no Brasil, Proteção dos Dados, trabalho da Comissão de Direitos do Consumidor, entre outros assuntos.