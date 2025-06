João Campos é eleito presidente nacional do PSB em congresso realizado neste fim de semana

O prefeito do Recife, João Campos, foi eleito presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) durante o congresso nacional da legenda, realizado neste fim de semana em Brasília. A escolha marca uma nova fase no comando do partido, que por mais de uma década esteve sob a presidência de Carlos Siqueira.

Aclamado por lideranças de todo o país, João Campos assume a presidência do PSB aos 31 anos, sendo o Presidente mais jovem de um partido político, consolidando-se como uma das figuras de maior projeção na política nacional. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de outras lideranças da base governista, reforçando a aliança entre o PSB e o governo federal.

Em seu discurso, João destacou o papel do partido na defesa da democracia, o compromisso com as transformações sociais e o apoio firme à reconstrução do Brasil. “Vamos seguir lado a lado com o presidente Lula, defendendo os interesses do povo brasileiro e construindo um país mais justo e solidário”, declarou.

A trajetória de João Campos no PSB é marcada por ascensão rápida e sólida. Engenheiro civil de formação, ele iniciou sua atuação política nos bastidores do partido, tendo sido secretário de Organização Estadual do PSB em Pernambuco e chefe de gabinete do Governo do Estado. Em 2018, foi eleito deputado federal com mais de 460 mil votos, a maior votação de Pernambuco naquele pleito.

Dois anos depois, em 2020, tornou-se o prefeito mais jovem da história do Recife, com apenas 27 anos. Em 2024, foi reeleito com 78,11% dos votos válidos, a maior votação da história da capital pernambucana. A gestão de João é reconhecida por investimentos em infraestrutura urbana, inovação e ações sociais.

Agora, à frente do PSB nacional, João Campos tem a missão de fortalecer o partido para as eleições municipais de 2026 e ampliar sua presença em todo o território nacional. Sua eleição representa não só a continuidade de um legado político familiar — sendo filho do ex-governador Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes —, mas também a renovação de quadros e ideias dentro do campo progressista brasileiro.