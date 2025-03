Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, anuncia gravidez: “Último embrião”

A esposa do jogador Daniel Alves, Joana Sanz, anunciou que está grávida em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (31).

O anúncio veio quatro dias após a anulação da condenação por estupro que havia sido imposta ao jogador pela justiça espanhola em 2024. A modelo comentou a decisão da Justiça e disse que foi atacada durante o período em que Alves foi acusado e preso.

No texto, Sanz explica que gostaria de compartilhar o anúncio quando a gravidez estivesse mais “evidente, mas quis compartilhar pelas estão na luta”, em referência à cobrança de não ter engravidado e da pressão social que sofreu para ser mãe. Ela explica que faz tratamentos para engravidar há cinco anos.

Ela também relata a emoção de ouvir o coração do bebê batendo durante a ecografia e o medo de um aborto, pois sofreu outros três ao longo do tratamento. Sanz destaque que este é seu “último embrião congelado”

No vídeo, ela aparece aplicando uma injeção na barriga, o que pode ser associado a um tratamento hormonal. Depois, Joana mostra um teste de gravidez positivo e um exame de ultrassonografia.

Daniel Alves está sem redes sociais e não se pronunciou sobre a gravidez da esposa. Ele não aparece no vídeo. O atleta tem dois filhos de um casamento anterior.

Em dezembro de 2024, a modelo passou por um cirurgia de retirada de tubas uterinas e anunciou que não poderia engravidar por lidar com uma endometriose crônica.

Leia a publicação na íntegra

Eu não queria compartilhar nada até que fosse mais do que evidente, mas quis compartilhar pelas que estão na luta. Tive que lidar desde os 22 anos com perguntas de “para quando o bebê?”

Que pressão social assustadora. Nunca tive instinto maternal, aquele desejo de ter filhos ou gostar de pegar o bebê de alguém. Com o passar dos anos, meu grupo de amigas foram tendo bebês e as redes sociais estavam cheias de nascimentos (acho que pela idade é o que nos toca). Não é brincadeira a frase de “vai passar o arroz”. Há tanto desconhecimento sobre a idade reprodutiva da mulher e que não é tão fácil engravidar.

Há cinco anos atrás eu levantei com muito medo a ideia de ser mãe. Medo porque um ser humano vai depender de mim para sobreviver, medo de não trabalhar, medo de me perder como mulher… Mas esta é outra história.

O que eu vim dizer é que uma mulher saudável de 27 anos passa duas fertilização in vitro, três perdidas e uma operação de trompas somado ao surgimento de endometriose. Fiz testes de todos os tipos ao longo dos anos, com embriões divinos e sem encontrar o porquê de nada. Frustração e por que “todas” engravidam como por magia me atormentava. Estou acostumada a que com esforço, trabalho duro e perseverança consiga o que me propuser, mas isto não funciona assim, querida.

Para cúmulo, tive que engolir a ditosa pergunta de “para quando o bebê? ” Uma e outra vez com tanta dor no peito. Perdi minha mãe há dois anos, não tenho pais nem irmãos, a sensação de orfandade e vazio me acompanhou até o dia que ouvi o coração do meu bebê pela primeira vez. Meu último embrião congelado, minha última esperança de ter essa razão para ser forte na vida. Aqui está ela, saudável e crescendo. E eu sei que foi minha mãe que me enviou para que eu nunca mais me sinta sozinha, para que eu faça a vida ganhar e tenha esse arco-íris cheio de amor depois de tanta tempestade. Ainda não acredito e acordo de madrugada com medo de ver os lençois cheios de sangue ou fecho os olhos nas ecografias até ouvir que está tudo perfeito. Tudo vem, não desista.