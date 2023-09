Joacir Rufino de Aquino, Sócio do IHGRN, chega à marca de mil citações no Google Acadêmico

Joacir Rufino de Aquino, sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico, atingiu o número de mil menções na plataforma de pesquisa do Google Acadêmico. Ele também é professor economista, membro do Conselho Regional de Economia (Corecon-RN), mestre em Economia Rural e Regional e vice-presidente da região Nordeste da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural – (SOBER).