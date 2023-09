Jiboia de quase 3 metros é capturada em quintal de residência em Mossoró

Na manhã deste sábado (16), foi encontrada uma jiboia no quintal de um morador do município de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. A serpente estava abaixo de um pé de acerola. O morador após perceber o animal, acionou imediatamente os Bombeiros para retirada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a captura foi realizada com sucesso e o animal, de aproximadamente 3 metros, foi devolvido à natureza.

Com informações de Ponta Negra News