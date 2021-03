JFRN continua atividade normal, mas cancela audiências semipresenciais

Com o agravamento da pandemia da Covid-19 e os novos decretos estadual e municipais, a Justiça Federal no Rio Grande do Norte suspendeu as perícias e audiências semipresenciais. Todas as demais atividades da Seção Judiciária potiguar continuam sendo realizadas normalmente, inclusive com as audiências telepresenciais.

“A Justiça Federal nunca parou de trabalhar e continuamos com o mesmo ritmo. Inclusive, as perícias realizadas nos consultórios dos médicos também permanecem sendo feitas normalmente”, disse o Diretor do Foro da JFRN, Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira.