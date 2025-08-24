Jefferson Campos: uma outra realidade emanada da madeira ferida – Por Marcio de Lima Dantas

Por Márcio de Lima Dantas

Professor de Literatura Portuguesa da UFRN

Mais digno de ser escolhido é um bom nome

do que muitas riquezas; e a graça é melhor

do que a riqueza e o ouro.

Provérbios, 22:1

1.

A xilogravura é considerada como uma das mais antigas técnicas de

impressão. Desde o século VI, na China, já existia, embora seja controversa

a idade do seu surgimento. Mesmo tendo esse arco vergado por grande

distância de tempo e de geografia, permanece revitalizando-se como cepa ou

tradição cuja seara frutifica o ano todo. Ou seja, é uma forma de arte a qual

não faltam trabalhadores na gleba de terra cultivada em solo fértil.

Penso que seria agradável referenciar alguns desses indivíduos que

trabalharam ou trabalham no ofício da xilogravura, considerando alguns

como profissionais trabalhando sob encomenda, outros são bissextos, e há os

que demonstraram sua maestria e depois partiram para ganhar o pão com

outro ofício. Há um nome que acabou, através da sua fama, por ser de grande

qualidade estética, vindo a ser uma espécie o mito fundante dessa tradição

de xilogravura, quer dizer, do manuseio da madeira, depois passando o rolo

de tinta por cima, finalizando por deixar a tisna líquida em um papel. Estava

querendo falar de J. Borges.

Vale lembrar que não pretendo citar todos os xilógrafos, mesmo por que uma

grande parte foi exercer outras profissões. Ainda, outros são bissextos, não

trabalham sistematicamente, tampouco consideram a xilogravura como uma

profissão. Há de tudo.

Seguem nomes dos que estiveram envolvidos com a xilogravura. João da

Escóssia, Meneleu, João Pedro do Juazeiro, Gilvan Lopes, George Wagner,

Lu Nascimento, Pacífico Medeiros, Marcelo Morais, Alcides Sales (um dos

mais antigos xilógrafos em atividade, de Caraúbas), Severino Inácio. Porém,

há um consenso no que diz respeito ao mais importante desses artistas,

servindo de referência até alcançar os nossos dias: seu nome é Jefferson

Campos. Mas seria equívoco esquecer um grande artista de Pernambuco,

Gilvan Samico, falo da originalidade das xilogravuras dele, cujos símbolos

estão relacionados ao Movimento Armorial, de Ariano Suassuna.

2.

Mas nosso objeto de estudo é a obra de Jefferson Campos (São Paulo, 1981).

Muito pequeno ainda, migrou para a cidade de Nova Cruz (RN). Aos 12 anos

veio a ficar até hoje em Natal. Bastante precoce, com oito anos já rabiscava

seus desenhos. Aos 35 anos, por ser afeito à literatura de cordel, começou a

a produzir xilogravuras, confeccionando capas dos cordéis.

Logo em seguida, iniciou coletivamente a admiração por seu singular

trabalho. Face aos outros, aquele que contemplava sabia de uma diferença

do que conhecia até então sobre a xilogravura. Assuntava numa demora,

buscando como se fosse desvendar um enigma. Contudo, podemos separar

didaticamente para compreender. Há uma série que talvez seja a opus

magnum das muitas séries que vai fazendo sem deter muito a consciência e

os riscos da razão ou da lógica, fechando ciclos, abrindo outros. Tudo o que

elabora é de maneira intuitiva, como se já estivesse esboçado no seu íntimo,

faltando apenas o manuseio nos tacos e imprimir com a tinta.

Malgrado o artista sendo autodidata, não teve um mestre. É curioso como há

visivelmente um domínio do desenho clássico. Haja vista o primor do

desenho depois de impresso no papel. A xilogravura não é uma arte que

proclame, por meio do seu próprio desenho, o semblante, o que sucede no

espírito, através dos olhos e da boca. Jefferson Campos logra êxito nessa

tarefa bastante complicada. É suficiente se distanciar do papel onde está

presente a xilogravura para enxergar a minúcia de um retirante e seu

sofrimento.

Vejamos como surgiu essa série que tematiza um fato histórico ocorrido no

Ceará. Diz respeito às secas de 1877-1878, 1915 e 1930. Sendo a primeira a

mais grave e de uma agressividade que matou meio milhão de pessoas, fora

os milhares que debandaram das suas casas sertão a dentro. As classes

dominantes, para evitar que migrassem para as maiores cidades do Ceará,

principalmente Fortaleza, criaram Campos de Concentração, não devendo

nada ao Holocausto da Europa na Grande Guerra de 1945. Há um livro de

Raquel de Queiroz que retrata a seca de 1915: “O quinze”.

Mesmo sendo um conjunto de xilogravuras engajadas na denúncia de um

fato histórico vergonhoso para a região, a dimensão estética e sua semiose

no manuseio do signo icônico não passa ao largo, está presente na maneira

como o artista escolheu representar o objeto. No nosso caso, sobretudo na

“xilogravura de raiz” ocorre uma busca de ser o mais fiel possível ao desenho

acadêmico, ou seja, os detalhes são trabalhados para que o referente (tema)

venha a ter a maior parecença possível, sem esquecer que se trata de arte de

qualidade, circunscrita a um vocabulário que só a ele pertence. E assim, por

meio de uma sintaxe bastante distinta e diferente de seus pares, opera uma

gramática por meio de poucos instrumentos, erguendo uma realidade que nos

faz esquecer essa nossa com suas horas e suas demandas tantas. Aquele que

faz arte sistematicamente, e se identifica com esse labor, esquece quase tudo

da realidade com suas tediosas retóricas.

3.

Seguiremos nessa rodagem plena de monólitos (as xilogravuras como

monumentos de um signo criado pelo artista) múltiplos, organizando séries,

e perfazendo um conjunto detentor de uma linguagem em preto e branco,

como também manuseia as xilogravuras coloridas. O baixo relevo sobre o

taco é a “matriz de madeira gravada”. O que é escavado, mostrando as

vísceras do taco, são justas as partes que não aparecerão no que é impresso.

O que interessa, o que faz ver, é o efeito causado pela justaposição de

imagens que não necessitam deter qualquer parentesco ou identidade, e

muitos menos ocupar o mesmo lugar semântico ou simbólico. Basta ver

como organiza as xilogravuras nas quais há os elementos díspares, sem

ocupar uma mesma geografia, uma mesma circunscrição, uma mesma

comarca de sentido, na qual estejam no mesmo campo avizinhados ou

fazendo parte de uma mesma classificação.

Vale o que se organiza em busca de uma eventual harmonia, de um equilíbrio

entre o manuseio de formas e cores, proclamando, via de regra, uma

semiótica pertence à vida e ao cotidiano, quase sempre das zonas rurais, do

que chamamos Sertão. Para ser mais preciso, o dia a dia do sertão nordestino,

com seus atributos: o vaqueiro buscando a rês, a costureira, o garoto com

lenha na cabeça, a pega de gado caatinga adentro. O certo é que esse

desassossego do artista em mapear as coisas do sertão, o que está em

extinção, prestes a desaparecer com a chegada de tudo que é tecnologia nas

regiões onde impera os majestosos mandacarus, com um galo-de-campina e

uma flor.

É fato dizer o quão complexo é desenhar e pintar monocromaticamente, ou

seja, em preto, o suporte que é a madeira, contribui com suas cores claras:

eis o preto e branco. Embora hoje em dia prolifere uma plêiade de artistas

que usam cores nos seus trabalhos, não podemos esquecer que, em arte, o

simples é sempre difícil.

4.

Embora já tenhamos a oportunidade de dizer o que sucede a quem contempla

as xilogravuras de Jefferson Campos, quer seja as em preto e branco ou

coloridas, gostaria de lembrar da paragem que ocupa no lugar de tradição

vinda de muito longe. Acontece uma diferença no seu trabalho, imprimindo

uma singularidade eivada de beleza, despertando determinadas espécies de

sentimentos, tais como: comprazer-se em estar vivo, ânsia por superar certas

atribulações (efeito sanador, curativo da arte), ancorar sua mente no

ancoradouro do silêncio ou achegar-se de uma obra de arte e sentir um bem

estar.

Vejam só, tudo o que disse é de conhecimento de todos, quer assome no

espírito, involuntariamente, ou já faça parte de quem se exercita indo a

exposições. Ainda mais quando estamos diante de xilogravuras, um símbolo

do Nordeste, que nos representa em uma ancestralidade presente no nosso

Imaginário, como estrutura antropológica que é, vinda das bandas do

medievo, aportando por aqui, trazida por portugueses, chantando de forma

mais robusta no Nordeste.

A obra de Jefferson Campos passa a ideia de um prazer a mais, no sentido

de que não faz por obrigação ou em busca de ganhar mais dinheiro. Falo da

presença necessária a todo artista visual, acontece que, no artista que

discorremos, com seu estilo diferente, também há muito da sua

subjetividade, da sua intuição e do prazer que gestou ao produzir

determinada xilogravura. O certo é que temos um homem ancho de si, de

corpo e de alma.