Janeiro 2025 corresponde ao segundo mais chuvoso dos últimos 20 anos em Mossoró

Relatório pluviométrico referente ao mês de janeiro em Mossoró, divulgado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), mostrou que o primeiro mês de 2025 registrou o segundo maior volume de chuvas para os primeiros 31 dias do ano.

O volume acumulado de 1º a 31 de janeiro deste ano foi de 155,1 milímetros. O volume esperado era de 69,2 mm. A diferença do acumulado para o esperado foi de 85,9 milímetros. O total registrado neste primeiro mês do ano só é menor do que o registrado em 2022, quando naquela oportunidade foram registrados 185,1 mm.

Conforme o levantamento da Seadru, Mossoró teve 12 dias com registro de chuvas e um período de veranico. “O veranico é uma sequência de dias que não ocorrem chuvas, que consideramos a partir de seis dias seguidos que não acontecem chuvas. O período chuvoso começou no dia primeiro de janeiro e as chuvas começaram acontecer em Mossoró a partir do dia 13, então, de primeiro até 12 de janeiro tivemos o veranico”, explicou o professor de Ciências Naturais e responsável pelo relatório pluviométrico, Alciomar Lopes.

O relatório da Secretaria de Agricultura do município destaca ainda que para fevereiro o volume esperado, segundo a média dos últimos 20 anos, é de 94,8 milímetros. Já para março a média aponta para 179,6 mm. Em abril o volume esperado chega a 182,8 milímetros, enquanto que em maio é de 98,7 mm e, por fim, em junho 40,4 mm. O total esperado para o período chuvoso de 2025 é 665,5 milímetros.

RELATÓRIO PLUVIOMÉTRICO DE JANEIRO EM MOSSORÓ

VOLUME ACUMULADO: 155,1 MM

VOLUME ESPERADO: 69,2 MM

DESVIO POSITIVO: 85,9 MM

DIAS COM CHUVAS: 12

VERANICO: 01

RELATÓRIO DOS VOLUMES ESPERADOS PARA O PERÍODO CHUVOSO DE 2025

JANEIRO: 69,2 MM

FEVEREIRO: 94,8 MM

MARÇO: 179,6 MM

ABRIL: 182,8 MM

MAIO: 98,7 MM

JUNHO: 40,4 MM

TOTAL ESPERADO: 665,5 MM