Jacó Jácome assume comando do PSD no RN

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, anunciou neste sábado (12) o novo comando do partido no Rio Grande do Norte, antes conduzido pelo ex-governador Robinson Faria.

O deputado Jacó Jácome é o novo presidente. O pai, ex-deputado Antônio Jácome, secretário geral.

Recentemente, Jacó chegou a ter seu mandato suspenso pelo PSD, por decisão do agora ex-presidente da legenda. Na época, Robinson tentava impedir que Jacó assumisse a liderança da legenda na Assembleia, levando a sigla para a base de apoio da governadora Fátima Bezerra (PT).

Fonte: Portal Grande Ponto