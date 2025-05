Jacaré com mais de 1,5 metro é encontrado na praia de Genipabu nesta terça-feira 6

Um jacaré com mais de 1,5 metro de comprimento foi encontrado na orla da praia de Genipabu, em Extremoz, na Grande Natal, nesta terça-feira 6. O réptil foi resgatado por militares do Corpo de Bombeiros (CBMRN) e encaminhado para uma área de habitat natural.

Os bombeiros suspeitam que o jacaré tenha saído da Área de Proteção Ambiental (APA) Jenipabu em busca de alimento. Já a equipe da APA acredita que o animal, provavelmente vindo de um manguezal, foi arrastado pela força da água durante a maré baixa.

Luan Veras, orientador turístico da região, apontou ainda outras possibilidades, como a migração, mas ressaltou que é difícil determinar com exatidão o que ocorreu.

Segundo os bombeiros, o jacaré apresentava pelo menos dois ferimentos, incluindo um na cabeça, ainda sem cicatrização.

O biólogo Will Pessoa identificou o animal como um jacaré-de-papo-amarelo, espécie nativa da região. “Genipabu, assim como Maxaranguape e todo o litoral do Rio Grande do Norte, é um ambiente natural para essa espécie, que varia do porte médio ao grande. Na APA, é comum encontrá-los na natureza”, explicou.