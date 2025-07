Ivan Baron é nomeado para o Conselhão da Presidência da República

O influenciador e ativista potiguar Ivan Baron foi oficialmente indicado pelo Governo Federal para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como o “Conselhão da Presidência”. Trata-se de um dos espaços mais estratégicos de participação social no Brasil, reunindo lideranças de diferentes setores da sociedade civil, economia, cultura e ciência.

Reconhecido nacionalmente por sua atuação em prol da inclusão das pessoas com deficiência e pela linguagem acessível e popular com que mobiliza milhões nas redes sociais, Ivan agora leva sua voz e experiência para o centro das decisões políticas que impactam o futuro do país, assessorando diretamente o Presidente Lula.

“Ser parte do Conselhão é mais do que um reconhecimento. É a prova de que pessoas com deficiência podem e devem ocupar os espaços de poder, para transformar a realidade do nosso país. Espero contribuir com diálogo e muita ação em prol de um país mais soberano e inclusivo”, afirma Ivan.

Com essa nomeação, o Rio Grande do Norte também ganha visibilidade no cenário nacional, reforçando o papel de jovens líderes nordestinos na construção de políticas públicas mais inclusivas e sustentáveis.

A participação de Ivan no CDESS promete contribuir para a ampliação de pautas como acessibilidade, educação inclusiva, combate ao capacitismo e justiça social.