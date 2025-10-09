Ivan Baron decide candidatura a deputado estadual entre MDB e PSOL

Por Carol Ribeiro | Diário do RN

O influenciador e ativista potiguar Ivan Baron, conhecido nacionalmente por sua atuação em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, pode disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte pelo MDB em 2026. O nome do potiguar ganhou força dentro da legenda após encontro com o presidente nacional do partido, Baleia Rossi, e a secretária municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Sílvia Grecco, no escritório do MDB, na capital paulista, nesta segunda-feira (06).

Segundo Ivan, a reunião teve como objetivo discutir sua pré-candidatura e garantir prioridade dentro do processo eleitoral, diante do desafio de estrear em uma nominata com nomes experientes e forte capital político.

“Foi um encontro para conversarmos e defendermos a minha pré-candidatura dentro do partido e quais as possibilidades que serão oferecidas, até porque cobrei prioridade, já que estou pela primeira vez me candidatando em uma nominata com grandes nomes. No encontro, pudemos ligar para o vice-governador Walter Alves, e o próprio Baleia deu aval para o presidente estadual ‘cuidar do nosso menino’ e garantir reais chances”, contou Ivan ao Diário do RN.

O ativista disse ainda que segue analisando convites e cenários antes de bater o martelo sobre a filiação.

“Nenhum partido está descartado. Estou vendo as reais chances e contas. Muitos convidam, mas eu preciso ser estratégico e bastante cuidadoso. A decisão será tomada até o fim do mês, entre o MDB e o PSOL”, adiantou revelando que a estratégia parte dos cálculos de viabilidade eleitoral.

O presidente do MDB no Rio Grande do Norte, vice-governador Walter Alves, confirma a ligação que recebeu do presidente nacional e destaca o potencial político de Ivan.

“Recebemos a ligação. Houve um convite para ele ser candidato a deputado estadual. Nós convidamos, o Baleia convidou. Ontem ele estava com o MDB Nacional, com o nosso presidente, e o convite foi reiterado. É um nome qualificado, que vai representar bem o MDB na Assembleia Legislativa. Ele tem a bandeira da deficiência, que ele representa com legitimidade. É um cara inteligente, bem intencionado, e que agrega ao partido nesse debate mais amplo”, afirmou Walter.

Aos 26 anos, Ivan Baron já percorreu uma trajetória marcada por ativismo, enfrentamento ao capacitismo e presença nos principais espaços de discussão sobre direitos humanos no país. O ativista que subiu a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Luís Inácio Lula da Silva e outras representatividades da sociedade dia 1º de janeiro de 2023, durante solenidade de posse do presidente da República, vive com paralisia cerebral decorrente de uma meningite viral que contraiu aos três anos de idade, após uma intoxicação alimentar. Hoje, formado em pedagogia e atuando como professor, ele se tornou referência nas redes sociais na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e na luta contra o preconceito.