Itep-RN se muda da Ribeira para novo prédio a partir de quinta (16)

O antigo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep-RN), que passou a se chamar Polícia Científica do Rio Grande do Norte, vai mudar de prédio em Natal a partir desta quinta-feira, saindo do bairro da Ribeira.

📍 O novo endereço da Polícia Científica fica na Rua dos Campos, nº 293, no bairro Felipe Camarão.

⚠️ Com a mudança, todos os atendimentos do Instituto de Medicina Legal e Criminalística deixam de funcionar na Ribeira.

Durante a transição, os atendimentos de plantão do IML vão ser suspensos temporariamente na madrugada do dia 16 de outubro, a partir das 2h, nas dependências da Ribeira. O serviço volta ao normal às 7h no novo endereço.

A Polícia Científica informou que a interrupção é necessária para garantir a segurança operacional e a continuidade dos serviços de forma adequada nas novas instalações.

O processo para a construção do novo prédio começou em 2022 com a publicação do edital para as obras do complexo.

A Polícia Científica informou que a mudança “faz parte do processo de modernização e reestruturação que o Governo do Estado tem promovido para a Polícia Científica, investindo em melhorias na infraestrutura e na qualidade dos serviços prestados à população potiguar”.

Segundo o órgão, a nova oferece melhores condições de trabalho aos servidores e mais conforto e acessibilidade aos usuários