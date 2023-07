Itep confirma identidade de ossada encontrada em Natal

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN) confirmou a identidade da ossada encontrada no bairro do Planalto, em Natal, na última quarta-feira (19).

Segundo o Instituto, a ossada pertence a Gildo Machado de Freitas, de 58 anos, que estava desaparecido desde o dia 24 de abril deste ano. Ele era sargento da Marinha.

Sem a possibilidade de identificação por meio da impressão digital, a Odontologia Legal utilizou exames da arcada dentária da vítima para conseguir a confirmação.

A identificação por arcada dentária é uma técnica utilizada na odontologia forense para identificar indivíduos a partir das características de seus dentes. Os dentes têm uma estrutura única e individualizada, com variações específicas de formato, tamanho, posicionamento, restaurações e outras características, que são únicas para cada pessoa. Essas particularidades tornam a arcada dentária uma ferramenta valiosa para identificação humana.