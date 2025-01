Itamaraty questionará EUA por “tratamento degradante” com deportados

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil pedirá explicações ao governo norte-americano sobre o que o governo federal considerou um “tratamento degradante” dado aos brasileiros deportados pelo governo de Donald Trump, que chegaram algemados e acorrentados.

O que está acontecendo:

Os brasileiros deportados no primeiro voo da era Trump chegaram algemados a Manaus e foram soltos por policiais federais brasileiros, por ordem do governo federal.

A aeronave do governo dos EUA pousaria na noite dessa sexta (24/1) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), mas o avião precisou pousar em Manaus para abastecer. Na capital amazonense, tripulantes perceberam problemas técnicos e cancelaram o voo seguinte.

Por ordem do presidente Lula, a FAB fez o transportes dos deportados do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM), ao Aeroporto de Confins.

Dos 158 passageiros de várias nacionalidades, 88 são brasileiros, segundo relatos de fontes do Itamaraty ao Metrópoles. Quatro deles já teriam saído do grupo em solo brasileiro.

Para o Ministério da Justiça, houve “flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros”

O ministro Mauro Vieira, chefe do Itamaraty, viajou a Manaus neste sábado (25/1) e se reuniu com delegado da Polícia Federal do Amazonas e com comandante do 7º Comando Aéreo Regional, para obter detalhes sobre o ocorrido com o deportados dos Estados Unidos.

Em registro na rede social X, o Itamaraty informou que a reunião foi para colher relator e informações sobre os incidentes no aeroporto Eduardo Gomes envolvendo cidadãos brasileiros transportados em voo de deportação do governo norte-americano.

Metrópoles