Itamaraty convoca representante dos EUA após nota da embaixada em apoio a Bolsonaro

O Ministério das Relações Exteriores convocou nesta quarta-feira 9 o encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos sobre uma nota divulgada pela representação diplomática norte-americana em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O comunicado foi publicado após novas manifestações do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, em defesa de Bolsonaro.

“Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos”, informou a embaixada.

A nota diz ainda que “a perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil”. A embaixada classificou Bolsonaro e sua família como “fortes parceiros dos Estados Unidos”.

O presidente Lula reagiu às manifestações com uma nota oficial do Palácio do Planalto. “A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito.”

Desde segunda-feira 7, Trump fez duas postagens em defesa de Bolsonaro na rede Truth Social. No primeiro texto, disse que o Brasil estaria promovendo uma “caça às bruxas” contra o ex-presidente. Na terça 8, ele reiterou a mensagem. “O grande povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Vou acompanhar muito de perto essa caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores.”

Trump afirmou ainda que Bolsonaro “não é culpado de nada” e que o Brasil está fazendo “algo terrível” com ele.

Bolsonaro respondeu agradecendo a Trump: “Recebo com alegria as palavras de meu ilustre presidente e amigo Donald Trump. Passou por algo semelhante nos Estados Unidos, sendo implacavelmente perseguido.”

Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de tentar articular um golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. Ele também foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político ao promover uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em 2022, quando ainda era presidente.

Gabriel Escobar é o representante oficial da embaixada norte-americana no Brasil enquanto não há embaixador nomeado formalmente.