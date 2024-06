Italo Ferreira vence Yago Dora na final e é campeão em Saquarema

Desde 2017, quando a WSL decidiu colocar Saquarema como o local oficial da etapa brasileira do mundial, nenhum estrangeiro conseguiu levantar o troféu do campeonato no masculino. A dinastia brasileira na Praia de Itaúna se confirmou mais uma vez nesta temporada. Em uma final 100% brasileira, Italo Ferreira desbancou Yago Dora, atual campeão da etapa, levantou o troféu no Rio de Janeiro pela primeira vez na carreira e assumiu a quarta colocação do ranking. No feminino, Caitlin Simmers – atual número 1 do mundo – foi a campeã do último evento da WSL antes das Olimpíadas, que serão realidas em Teahupoo entre os dias 27 de julho e 5 de agosto.

A final masculina reuniu os dois atletas que mais impressionaram os juízes no campeonato. Italo – com duas notas 9 – e Yago – com 9.33 e 9.17 – fizeram as quatro maiores notas do evento. Os dois surfistas não começaram o ano com bons resultados, mas se recuperaram nas últimas três etapas. Italo Ferreira conquistou a segunda vitória da temporada – Teahupoo e Saquarema – e assumiu o quarto lugar do ranking mundial. Com o vice-campeonato, Yago Dora assumiu a sexta posição do ranking. O catarinense também ficou em segundo lugar na última etapa em El Salvador.

Como é de costume, Italo Ferreira começou elétrico na bateria. Pegou logo a primeira onda boa (7.00) e abriu vantagem em cima do adversário. Yago Dora, por outro, foi mais cauteloso na escolha de onda, conquistou duas notas medianas (5.67 e 4.93) e assumiu a liderança faltando 10 minutos para o final. Mas Italo não desistiu tão fácil. O campeão olímpico pegou uma onda de 6.67, tomou a liderança do catarinense e foi campeão da etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe.

Brasileiros na competição

A dinastia brasileira em Saquarema se mostrou mais uma vez ser realidade na Praia de Itaúna. Italo Ferreira campeão da etapa e Yago Dora vice em uma final 100% brasileira. Outros brasileiros também chegaram longe na competição. Gabriel Medina e Luana Silva perderam nas quartas de final, e Tatiana Weston-Webb chegou à semifinal no Rio.

Agora, o próximo destino de alguns surfistas do tour é Teahupoo. A disputa pela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos será realizada entre os dias 27 de julho e 5 de agosto. Gabriel Medina, João Chianca, Filipe Toledo, Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel irão representar o Brasil nas ondas perigosas do Taiti.