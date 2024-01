Italo Ferreira tem novo treinador para 2024 e acelera preparação no Havaí

O campeão olímpico e mundial Italo Ferreira está desde o dia 8 no Havaí, sede da primeira etapa do Championship Tour 2024. A competição começa no dia 29, em Pipeline. A novidade para esta temporada é que o havaiano Rainos Hayes foi escolhido para ser o treinador do surfista potiguar.

Rainos é nome conhecido no Havaí, por ter sido treinador da equipe do estado americano, se mostrou um grande admirador das habilidades técnicas de Italo e conta que esse foi um diferencial para aceitar o convite.

– Ele é um campeão e estou honrado em poder orientar este próximo capítulo de sua carreira competitiva. Italo é claramente um dos melhores que já pisou numa prancha de surfe. Fiquei motivado para trabalhar com ele, porque estou maravilhado com suas habilidades técnicas. Ele pode fazer qualquer coisa, mas, mais do que isso, gosto do ser humano que ele é. Ele é genuíno e isso é muito importante para mim. Quero ter certeza de que passarei meu tempo com pessoas de quem realmente gosto – comentou Rainos.

Italo manteve um ritmo forte de treinos físicos e técnicos no segundo semestre de 2023, reforçando sua recuperação após lesão no joelho em julho. Ele praticamente não parou durante as festas de final de ano, com treinamentos diários em dois períodos em Baía Formosa, e na piscina de ondas do Boa Vista Village, em Porto Feliz, em São Paulo.

– O segundo semestre de 2023 foi muito difícil pra mim por conta da lesão, mas eu sou um cara bem focado e não consigo ficar parado de jeito nenhum. Mesmo tendo que ficar em repouso não parei os treinos na musculação, que inclusive foi o motivo por não ter tido uma lesão mais grave. Evoluí dentro do planejado pela equipe médica e acho que fez total diferença. Surfar em casa me ajudou muito também, principalmente na parte mental que fiquei mais perto da família e dos amigos. Também tive todo o suporte da piscina do Boa Vista, que me ajudou muito nessa volta por ser um ambiente controlado e que eu conheço bem – contou.