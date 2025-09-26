Italo Ferreira surfa com tampa de geladeira na Floresta Amazônica

O campeão olímpico Italo Ferreira viveu uma aventura inusitada nos últimos dias. O surfista visitou povos indígenas, conheceu um projeto esportivo e se arriscou em uma atividade nada convencional na Floresta Amazônica: puxado por uma embarcação, surfou com uma tampa de geladeira no rio Purus (veja no vídeo acima).

– Tive a oportunidade de surfar com uma tampa de geladeira, enquanto alguns jacarés cercavam as margens do rio. Foi uma experiência muito louca – publicou nas redes sociais

.Italo conheceu de perto o trabalho do Instituto Esporte Educação, que apoia o desenvolvimento do esporte na região de Lábrea, no Sul do Amazonas. O surfista destacou a conexão que sentiu com os indígenas e a população local, comparando a relação delas com o rio à sua própria ligação com o mar.

– Apesar de ser um mundo totalmente diferente do meu, compartilhamos a mesma conexão: o desejo de crescer vindo de uma região pequena. Isso tornou nossa relação ainda mais próxima (…) Volto com o coração aberto e grato por ter conhecido pessoas incríveis no coração do Brasil. Voltarei com excelente mira para flechar. Um forte abraço a todos – escreveu.