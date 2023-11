‘Isto não é mais guerra, é terrorismo’, diz Papa após encontro com parentes de vítimas da guerra no Oriente Médio

‘Isto não é mais guerra, é terrorismo’, diz Papa após encontro com parentes de vítimas da guerra no Oriente Médio

Pontífice se reuniu no Vaticano com famílias de reféns do Hamas e de palestinos que vivem na Faixa de Gaza. Fala é uma das mais duras do pontífice desde o início do conflito.

Por g1

22/11/2023 11h48 Atualizado há 3 horas

Papa conversa durante encontro com parentes de palestinos que vivem na Faixa de Gaza, em 22 de novembro de 2023. — Foto: Vaticano via AFP

Papa Francisco observa foto de reféns do Hamas exibidas por um parente, em encontro com famílias de israelenses sequestrados pelo grupo terrorista no Vaticano, em 22 de novembro de 2023. — Foto: Vaticano via AFP

Acordo

Na terça-feira (21), Israel e Hamas anunciaram um acordo – o primeiro desde o início da guerra – para libertar parte dos reféns. Em troca, Israel se comprometeu a uma trégua nos ataques à Faixa de Gaza e a soltar prisioneiros palestinos.

Pelo acordo, negociado de forma secreta e com a intermediação dos Estados Unidos, o Hamas vai libertar 50 reféns em grupos e a cada 24 horas, a parti de quinta-feira (22). Em troca, Israel se comprometeu a uma pausa de quatro dias e, segundo os Estados Unidos, a soltar 150 palestinos que estão em prisões israelenses.